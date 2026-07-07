Atelier • Crée ta vitrine de musée, Château de Pierre-de-Bresse, Pierre-de-Bresse
samedi 19 septembre 2026 · Château de Pierre-de-Bresse · Pierre-de-Bresse
Informations pratiques
Atelier • Crée ta vitrine de musée 19 et 20 septembre Château de Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le temps d’un atelier, devenez scénographe ! Sélectionnez des objets, imaginez un thème, organisez leur présentation et créez votre propre vitrine. Une activité ludique pour comprendre comment une exposition prend vie et comment les objets racontent une histoire.
Château de Pierre-de-Bresse 5Ter avenue de la Gare, 71270 Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h – en continu
©ebb
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