Exposition Les méandres du passé quand la Bresse raconte l’âge du Bronze Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Exposition Les méandres du passé quand la Bresse raconte l’âge du Bronze

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental, 5T Avenue de la Gare Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Début : 2026-04-01 13:30:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

2026-04-01 2026-07-01

L’Écomusée de la Bresse bourguignonne vous invite à une exposition captivante sur l’âge du Bronze.

Découvrez comment vivaient nos ancêtres bressans il y a des milliers d’années ! Objets authentiques, vestiges en bois rares et reconstitutions immersives vous dévoilent leur quotidien, de la fabrication d’outils aux pratiques agricoles locales. Ce voyage dans le temps offre une perspective nouvelle sur notre propre relation à la nature et aux ressources, à travers l’héritage d’une époque ancienne, mais étonnamment proche de nos préoccupations actuelles. .

