Exposition Musique et danse Médiathèque l’Atelier Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Exposition Musique et danse

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-15

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Exposition en partenariat avec l’école de musique et de danse du Haut-Léon communauté, l’artothèque Les Moyens du Bord, la Carène, le réseau des médiathèques du Haut-Léon.

À l’occasion de l’ouverture de l’antenne de l’École de musique et de danse du Haut-Léon Communauté à Plouescat, la danse et la musique seront à l’honneur durant les mois de septembre et octobre.

Venez découvrir une exposition de photographies consacrée aux différents cours et événements qui rythment la vie de l’école. Avec l’exposition Les musiques actuelles de La Carène, salle des musiques actuelles de Brest, retracez les origines et les évolutions des musiques que nous écoutons aujourd’hui. Enfin, grâce à l’artothèque Les Moyens du Bord, la danse s’invite également dans l’exposition à travers une sélection d’œuvres d’art. .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

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English :

L’événement Exposition Musique et danse Plouescat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX