Exposition Musique traditionnelles du Berry et des provinces circonvoisines Saint-Hilaire-en-Lignières

Exposition Musiques traditionnelles du Berry et des provinces circonvoisines

Château du Plaix Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Début : 2026-05-01

fin : 2026-10-01

2026-05-01

Exposition au Château du Plaix Musiques traditionnelles en Berry… et des provinces circonvoisines

En France, la musique populaire a conservé une certaine vitalité, en particulier dans le Berry, le Bourbonnais, le Nivernais et la Marche. Grâce à ces régions, des instruments comme la cornemuse à deux bourdons, la vielle, et le violon ont été préservés.

Même si la musique instrumentale est importante, le chant reste essentiel dans la vie quotidienne, que ce soit dans les champs, les maisons, les bistrots ou les églises. La musique a évolué pendant 7 siècles, animant la vie sociale.

La fabrication des instruments, qu’ils soient simples ou élaborés, est aussi importante.

Dans le mélange des cultures et des musiques du monde, certains musiciens renommés ont su utiliser cet héritage pour plaire aux générations actuelles.

Château du Plaix Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

Exhibition at Château du Plaix

