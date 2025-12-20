Nuit au musée, hommage à Roger Pearron Saint-Hilaire-en-Lignières
Nuit au musée, hommage à Roger Pearron Saint-Hilaire-en-Lignières samedi 2 mai 2026.
Début : 2026-05-02 21:00:00
2026-05-02
Visite nocturne insolite du musée et dégustation de lichouineries
Les Thiaulins vous invitent à découvrir le musée autrement
A partir de 21h musique danse apéritif, lectures théâtralisées, musique, chants et pause gourmande réalisée avec des produits locaux. Sur réservation au 02.48.61.39.89 .
le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89
English :
Unusual night visit of the museum and tasting of lichouneries
