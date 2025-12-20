Nuit au musée, hommage à Roger Pearron Saint-Hilaire-en-Lignières

Nuit au musée.

le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières Cher

Début : 2026-05-02 21:00:00

fin : 2026-05-02

Visite nocturne insolite du musée et dégustation de lichouineries

Les Thiaulins vous invitent à découvrir le musée autrement

A partir de 21h musique danse apéritif, lectures théâtralisées, musique, chants et pause gourmande réalisée avec des produits locaux. Sur réservation au 02.48.61.39.89 .

le plaix Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89

English :

Unusual night visit of the museum and tasting of lichouneries

