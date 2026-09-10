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Exposition « Naître à Nantes » Place Royale Nantes
lundi 19 octobre 2026 · Place Royale · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-19 00:30 – 23:50
Gratuit : non gratuit Tout public
Les Archives de Nantes vous proposent de découvrir grâce à une sélection de documents conservés dans leurs fonds l’action et l’attention portées par la municipalité aux mères, aux nouveaux-nés et à l’ensemble des professionnels gravitant autour d’eux, depuis le 18e siècle jusqu’au tournant du 20e siècle.
Place Royale Nantes 44000
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