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Exposition « Naître à Nantes » Place Royale Nantes

lundi 19 octobre 2026 · Place Royale · Nantes

Exposition « Naître à Nantes » Place Royale Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
00:30
Lieu
Place Royale
Adresse
Place Royale , Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-19 00:30 – 23:50
Gratuit : non gratuit Tout public 

Les Archives de Nantes vous proposent de découvrir grâce à une sélection de documents conservés dans leurs fonds l’action et l’attention portées par la municipalité aux mères, aux nouveaux-nés et à l’ensemble des professionnels gravitant autour d’eux, depuis le 18e siècle jusqu’au tournant du 20e siècle.

Place Royale Nantes 44000


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