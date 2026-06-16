Exposition Nature au cœur par Georgeta Cordier Salle de la Marine Pornic
Exposition Nature au cœur par Georgeta Cordier Salle de la Marine Pornic samedi 22 août 2026.
Pornic
Exposition Nature au cœur par Georgeta Cordier
Salle de la Marine Rue de la marine Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:00:00
fin : 2026-09-01 13:00:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06
Le temps d’une exposition, découvrez le cœur de la nature entre peintures et sculptures qui fusionnent ensemble !
Au programme
Intitulée La Nature au cœur , l’exposition de Georgeta Cordier met à l’honneur le monde du vivant à travers ses peintures à l’huile et ses sculptures. Inspirée par l’immersion sensorielle des paysages de bord de mer, l’artiste propose une véritable quête chromatique pensée pour placer les émotions et le vivant au centre du regard des spectateurs.
Portrait de Georgeta Cordier
D’origine roumaine, Georgeta Cordier (alias JS ) s’est formée à New York et aux Beaux-Arts de Rouen avant de s’installer à Pornic en 2009. Artiste indépendante, elle se consacre aujourd’hui à la peinture à l’huile et à la sculpture. À travers une imagerie forte axée sur les paysages marins, le nu ou le rêve, ses œuvres sont régulièrement exposées en France et à l’étranger comme la Belgique, la Suisse et les USA.
Informations pratiques
Entrée libre et gratuite
Stationnement à proximité au parking de la Chapelle (zone bleue)
Toilettes à proximité
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Salle de la Marine Rue de la marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11
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English :
%A0For the duration of this exhibition, discover the heart of nature through paintings and sculptures that blend seamlessly together!
L’événement Exposition Nature au cœur par Georgeta Cordier Pornic a été mis à jour le 2026-06-12 par I_OT Pornic
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