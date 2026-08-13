Exposition Nature, formes, passages Saint-Philbert-sur-Orne

Informations pratiques

Saint-Philbert-sur-Orne

Exposition Nature, formes, passages

Espace galerie de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-02 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-09-02

L’exposition NATURE, FORMES ET PASSAGES rassemble deux artistes qui posent un regard croisé sur la flore et la faune de la roche d’Oëtre. Pascal Léger (photographe naturaliste) révèle, à travers l’image, entre lumière et silence, la beauté de la faune et des paysages. Léo Besnier (artiste plasticien) explore le relief minéral comme une forme active. Ensemble, ils proposent une lecture sensible et poétique, où le vivant apparaît comme trace, mouvement et présence.

PASCAL LEGER

Pascal Léger, photographe et cinéaste naturaliste professionnel, installé en Suisse Normande depuis 2017.

Chant de la Nature est le nom sous lequel je partage mon regard sur le monde sauvage. A travers mes photographies, j’invite à découvrir la poésie et la richesse de la faune, de la flore de la Suisse Normande.

Ma démarche repose sur une approche discrète et respectueuse du vivant. J’aime me fondre dans la nature en toute discrétion, afin de laisser les animaux, la flore et les paysages se révéler dans toute leur authenticité. Parmi les rencontres qui nourrissent particulièrement ma passion, les rapaces occupent une place privilégiée leur grâce, leur puissance et leur relation intime avec les grands espaces m’inspirent profondément.

Mes photographies sont une invitation à ralentir, à observer et à renouer avec le monde sauvage qui nous entoure.

LEO BESNIER

Artiste plasticien

La campagne comme habitat, la mer comme refuge, mon parcours artistique s’est construit autour de la relation au territoire et au vivant.

Pendant mon cursus aux Beaux-Arts, j’ai développé une réflexion autour de l’éco-anxiété en milieu rural et de la place de la création artistique dans un contexte de crise climatique. Mes expériences sur différents territoires, notamment dans des contextes de revalorisation de l’environnement, ont progressivement orienté ma pratique vers les questions liées au paysage, à l’environnement et à sa gestion.

Ma démarche cherche ainsi à recréer un lien conscient avec le paysage, afin de mieux le comprendre, l’appréhender et questionner notre rapport au vivant.

Ouvert du mardi au dimanche en octobre de 10h à 17h .

Espace galerie de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 31 59 13 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Nature, formes, passages

L’événement Exposition Nature, formes, passages Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2026-08-13 par Flers agglo