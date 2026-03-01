EXPOSITION NATURE Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins
EXPOSITION NATURE Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins vendredi 20 mars 2026.
EXPOSITION NATURE
Salle des Roches 22 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:30:00
Date(s) :
2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22
Exposition de peintures et dessins adultes et enfants des ateliers de l’Amicale Laïque de Saint-Brevin, sur le thème de la nature.
Entrée gratuite. Grande tombola sur place. .
Salle des Roches 22 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 49 37 contact@albrevin.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement EXPOSITION NATURE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint Brevin