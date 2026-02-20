Exposition « Nevers, périls et sauvetages », Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers

Informations pratiques

Exposition « Nevers, périls et sauvetages » 19 et 20 septembre Musée de la faïence et des beaux-arts Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La ville de Nevers dispose d’un patrimoine riche datant de plus de 1000 ans. Ce patrimoine est varié et imprégné d’histoire. Cependant, le temps représente une menace pour sa conservation et sa pérennité. Cette exposition présentera le patrimoine immobilier, public et privé, avant et après sauvetage, le patrimoine qui n’a pas pu être sauvé et le patrimoine actuellement en péril. Et puisque le patrimoine d’une ville ne se limite pas au bâti, il sera aussi question du patrimoine écrit, qui connaît aussi péril et sauvetage : les archives.

Musée de la faïence et des beaux-arts 16 Rue Saint-Genest, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684460 https://culture.nevers.fr/musee-de-la-faience-et-des-beaux-arts Ancienne abbaye Notre-Dame de Nevers et hôtel particulier. Bus : arrêts Charles-de-Gaulle ou Place Mossé Parking. Entrée PMR par les jardins (grille près de l’église Saint-Genest).

La ville de Nevers dispose d’un patrimoine riche datant de plus de 1000 ans. Ce patrimoine est varié et imprégné d’histoire. Cependant, le temps représente une menace pour sa conservation et sa Cette…

© Ville de Nevers