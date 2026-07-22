EXPOSITION NICOLAS NABONNE EC(H)O DU PAYSAGE GALERIE DUNIYA Muret
mercredi 7 octobre 2026 · GALERIE DUNIYA · Muret
Informations pratiques
Muret
EXPOSITION NICOLAS NABONNE EC(H)O DU PAYSAGE
GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:30:00
fin : 2026-10-21 18:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Nicolas Nabonne crée des paysages principalement à partir d’empreintes végétales, et s’intéresse à la relation entre le cyanotype (un ancien procédé d’impression) et le cycle de vie des plantes.
Utilisant la lumière solaire et l’eau, le cyanotype entre en résonance avec la croissance et l’épanouissement de la flore, soulignant ainsi le dialogue intime entre nature et technique. .
GALERIE DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com
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English :
Nicolas Nabonne creates landscapes primarily using plant imprints, and is interested in the relationship between cyanotype (an old printing process) and the life cycle of plants.
L’événement EXPOSITION NICOLAS NABONNE EC(H)O DU PAYSAGE Muret a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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