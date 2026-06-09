PHILIPPE CAVERIVIERE SALLE HORIZON Muret
PHILIPPE CAVERIVIERE SALLE HORIZON Muret samedi 17 octobre 2026.
Muret
PHILIPPE CAVERIVIERE
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 23:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses.
Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
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English :
With humor that veers between laughter and emotion, Caverivière shows that you can laugh at anything, even the most painful things.
L’événement PHILIPPE CAVERIVIERE Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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