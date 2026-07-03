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AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Nicolas Planson & Laëtitia-May Le Guelaff Rue du Nord Saint-Briac-sur-Mer

lundi 3 août 2026 · Rue du Nord · Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue du Nord
Adresse
Presbytère
Ville
35800 Saint-Briac-sur-Mer
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Nicolas Planson & Laëtitia-May Le Guelaff

Rue du Nord Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-08-03

L’exposition Le Sauvage en Sursis explore l’univers animal, celui que l’homme admire, redoute et
oublie parfois.   .

Rue du Nord Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 39 34 

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English :

L’événement Exposition Nicolas Planson & Laëtitia-May Le Guelaff Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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