Troyes

Exposition Nouvelles Reines

Cité du Vitrail Hôtel-Dieu-le-Comte (Jardin) Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 10:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-05

L’exposition Nouvelles Reines se construit autour de 16 œuvres de Sandra Reinflet , artiste au parcours atypique, d’abord autrice puis photographe. Son travail, mêlant écriture et image, s’attache à rendre visibles des récits souvent peu entendus.



Né à Saint-Denis où l’artiste réside, le projet Nouvelles Reines est intimement lié la basilique de la ville où les photographies sont exposées en 2024 avant d’être présentées à Troyes. Car la basilique est le lieu de sépulture de trente-deux reines de France ; plusieurs vitraux du XIXe siècle ornant le chœur, le transept et la nef du monument rappellent leurs présences et leurs histoires.

Pendant plusieurs mois, Sandra Reinflet est allée rencontrer et recueillir la parole d’habitantes de Saint-Denis à travers des ateliers d’écriture. Chaque participante est photographiée avec une projection réelle des vitraux des reines de la basilique sur le corps la lumière devient parure, symbole de force et de dignité. .

Cité du Vitrail Hôtel-Dieu-le-Comte (Jardin) Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 52 87 contact.citeduvitrail@aube.fr

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English :

L’événement Exposition Nouvelles Reines Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne