Exposition numérique sur la Bretagne à la Micro-Folie, Chapelle des Carmélites, Ploërmel, Ploërmel

Informations pratiques

Exposition numérique sur la Bretagne à la Micro-Folie 19 et 20 septembre Chapelle des Carmélites, Ploërmel Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du Patrimoine, la Micro-Folie de Ploërmel* met à l’honneur la Bretagne !

Une exposition numérique de plus de 300 oeuvres et objets issus des musées bretons révèle le patrimoine matériel et immatériel de Bretagne.

*installée au sein du couvent des Carmélites, un lieu culturel gratuit et ouvert à tous. Grâce à son Musée numérique et ses équipements immersifs, elle propose une découverte ludique et accessible des chefs-d’œuvre artistiques, scientifiques et du spectacle vivant.

Chapelle des Carmélites, Ploërmel 4 bis rue Sénéchal Thuault, 56800 Ploërmel Ploërmel 56800 Ploërmel Morbihan Bretagne https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancien-couvent-des-carmelites-dit-du-sacre-coeur-de-ploermel/62932;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091498;https://www.ploermel.bzh/la-micro-folie/ [{« link »: « https://www.ploermel.bzh/la-micro-folie/ »}]

Pour les Journées européennes du Patrimoine, la Micro-Folie de Ploërmel met à l’honneur la Bretagne !

©