Jeudis de la Place Concert groupe Obscur Feuillage chanson française explosive Place Paul Anselin Ploërmel

Ploërmel

Jeudis de la Place Concert groupe Obscur Feuillage chanson française explosive

Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Les Jeudis de la Place un nouveau rendez-vous estival à ne pas manquer à Ploërmel !

Tout au long de l’été, la Place Paul Anselin (ancienne Place du tribunal) s’anime chaque jeudi soir avec des concerts et spectacles inédits, dans une ambiance conviviale et festive.

Pour cette nouvelle soirée, laissez-vous porter par les sonorités du groupe Obscur Feuillage et venez écouter, vibrer et danser avec eux ! Entre la folie d’un Philippe Katerine et la soul celtique des Dexys Midnight Runners, le showman Obscur et son groupe (the Sophie au trombone, the Charlotte à la guitare) poursuivent leur route avec un album aux influences variées. Mélodies pop, énergie rock et chanson réaliste se mêlent subtilement à une influence 80’s.

Le groupe clame sa joie de survivre sur les refrains des hits Hollywood Compliqué et Monde idéal !

Gratuit (vos dons sont les bienvenus). Boissons et restauration sur place. Dès 20h30.

Informations supplémentaires sur les réseaux sociaux du At Home Café. .

Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 35 21 04 45

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English :

L’événement Jeudis de la Place Concert groupe Obscur Feuillage chanson française explosive Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande