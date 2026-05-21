Jeudis de la Place Concert groupe BBPCO (Big Band Papier Carton Orchestra) funk psychédélique afrobeat Place Paul Anselin Ploërmel

Ploërmel

Jeudis de la Place Concert groupe BBPCO (Big Band Papier Carton Orchestra) funk psychédélique afrobeat

Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Les Jeudis de la Place un nouveau rendez-vous estival à ne pas manquer à Ploërmel !

Tout au long de l’été, la Place Paul Anselin (ancienne Place du tribunal) s’anime chaque jeudi soir avec des concerts et spectacles inédits, dans une ambiance conviviale et festive.

Pour cette nouvelle soirée, venez écouter et danser au son du funk psychédélique afrobeat du groupe BBPCO !

Le BBPCO, ce sont des chemines chamarrées, des blagues hautes en couleurs, un savant mélange d’énergie et de douceur, le tout au service d’une musique dansante et finement orchestrée. Laissez-vous emporter au cœur d’un univers musical mêlant psychédélisme, funk et afrobeat…

Gratuit (vos dons sont les bienvenus). Boissons et restauration sur place. Dès 20h30.

Informations supplémentaires sur les réseaux sociaux du At Home Café. .

Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 35 21 04 45

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L’événement Jeudis de la Place Concert groupe BBPCO (Big Band Papier Carton Orchestra) funk psychédélique afrobeat Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande