Fest Agri Lycée La Touche Ploërmel

Ploërmel

Fest Agri

Lycée La Touche La Touche Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Les 29 et 30 août, Ploërmel accueille la 41ᵉ édition du Fest’Agri, organisée par les Jeunes Agriculteurs du canton de Ploërmel ! Cet événement incontournable mettra à l’honneur le monde agricole à travers de nombreuses animations et démonstrations pour petits et grands.

Au programme de cette 41ᵉ édition

– Courses de Moiss Batt Cross et de tracteurs tondeuses

– Village partenaires

– Démonstrations de chiens de troupeau

– Finale départementale des chevaux de trait breton

– Village enfants

– Marché de producteurs

– Labyrinthe de maïs

– Démonstrations de bûcheronnage

– Mini-ferme

Et de nombreuses autres surprises !

Le samedi soir, profitez d’une soirée festive animée par un DJ, assistez au traditionnel feu d’artifice et encouragez les concurrents lors des courses nocturnes de Moiss Batt Cross et de tracteurs tondeuses.

Repas sur place (sur réservation) moules-frites le samedi soir et poulet-frites le dimanche midi. .

Lycée La Touche La Touche Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 7 60 35 09 91

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English :

L’événement Fest Agri Ploërmel a été mis à jour le 2026-06-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande