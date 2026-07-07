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AGENDA · Gamaches

Exposition Observons les oiseaux Gamaches

mardi 7 juillet 2026 · Gamaches

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Adresse
1 Impasse Georges Roger
Ville
80220 Gamaches
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Gamaches

Exposition Observons les oiseaux

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-07

Cette exposition fait découvrir les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations littérature, musique, environnement, etc… Et grâce à l’application Birdie memory , les oiseaux s’animent et chantent.

Tout public | Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.
Gratuit
Cette exposition fait découvrir les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations littérature, musique, environnement, etc… Et grâce à l’application Birdie memory , les oiseaux s’animent et chantent.

Tout public | Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.
Gratuit   .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43  mediatheque@gamaches.fr

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English :

This exhibition explores the many connections between humans and birds that have existed for generations: literature, music, the environment, and more… And thanks to the “Birdie Memory” app, the birds come to life and sing.

For all ages | Free admission during the library’s opening hours.
Free

L’événement Exposition Observons les oiseaux Gamaches a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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