Informations pratiques

Gamaches

Exposition Observons les oiseaux

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-07

Cette exposition fait découvrir les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations littérature, musique, environnement, etc… Et grâce à l’application Birdie memory , les oiseaux s’animent et chantent.

Tout public | Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Gratuit

Cette exposition fait découvrir les multiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations littérature, musique, environnement, etc… Et grâce à l’application Birdie memory , les oiseaux s’animent et chantent.

Tout public | Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Gratuit .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

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English :

This exhibition explores the many connections between humans and birds that have existed for generations: literature, music, the environment, and more… And thanks to the “Birdie Memory” app, the birds come to life and sing.

For all ages | Free admission during the library’s opening hours.

Free

L’événement Exposition Observons les oiseaux Gamaches a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS