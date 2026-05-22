Stage découverte Multi-Glisses Gamaches
Stage découverte Multi-Glisses Gamaches mardi 7 juillet 2026.
Gamaches
Stage découverte Multi-Glisses
Chemin des Meuniers Gamaches Somme
Tarif : 81 – 81 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-10
– Mardi 7 juillet Kayak
– Jeudi 8 juillet Paddle
– Vendredi 10 juillet Big Sup
De 8 à 12 ans. 81€ pour les 3 jours.
A prévoir Casquette, chaussures fermées, KWay coupe-vent, vêtements de rechange, serviette.
Réservation possible en ligne.
– Mardi 7 juillet Kayak
– Jeudi 8 juillet Paddle
– Vendredi 10 juillet Big Sup
De 8 à 12 ans. 81€ pour les 3 jours.
A prévoir Casquette, chaussures fermées, KWay coupe-vent, vêtements de rechange, serviette.
Réservation possible en ligne. .
Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 9 71 55 42 40 gpa80@orange.fr
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English :
– Tuesday, July 7: Kayak
– Thursday, July 8: Paddle
– Friday July 10: Big Sup
Ages 8 to 12. 81? for 3 days.
Please bring Cap, closed shoes, KWay windbreaker, change of clothes, towel.
Online booking possible.
L’événement Stage découverte Multi-Glisses Gamaches a été mis à jour le 2026-05-22 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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