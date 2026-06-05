Stage Wake Camp Gamaches
Stage Wake Camp Gamaches mercredi 1 juillet 2026.
Gamaches
Stage Wake Camp
6 Chemin des Meuniers Gamaches Somme
Tarif : 300 – 300 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Du lundi au vendredi.
Tout niveau.
Du lundi au vendredi.
Tout niveau. .
6 Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 07 10 83 49
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English :
Monday to Friday.
All levels.
L’événement Stage Wake Camp Gamaches a été mis à jour le 2026-06-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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