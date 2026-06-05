Gamaches

Stage Wake Camp

6 Chemin des Meuniers Gamaches Somme

Tarif : 300 – 300 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Du lundi au vendredi.

Tout niveau.

Du lundi au vendredi.

Tout niveau. .

6 Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 07 10 83 49

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English :

Monday to Friday.

All levels.

L’événement Stage Wake Camp Gamaches a été mis à jour le 2026-06-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS