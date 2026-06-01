Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Heure des histoires Le Renard Gamaches

Heure des histoires Le Renard Gamaches mercredi 24 juin 2026.

Ville : 80220 Gamaches

Département : Somme

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Gamaches

Heure des histoires Le Renard

Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Lecture d’histoires et activité manuelle sur le thème du renard.
Dès 4 ans Sur inscription.
Gratuit
Lecture d’histoires et activité manuelle sur le thème du renard.
Dès 4 ans Sur inscription.
Gratuit   .

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43  mediatheque@gamaches.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Story reading and manual activity on the theme of foxes.
Ages 4 and up Registration required.
Free

L’événement Heure des histoires Le Renard Gamaches a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS

À voir aussi à Gamaches (Somme)