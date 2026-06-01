Heure des histoires Le Renard Gamaches
Heure des histoires Le Renard Gamaches mercredi 24 juin 2026.
Gamaches
Heure des histoires Le Renard
Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 16:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Lecture d’histoires et activité manuelle sur le thème du renard.
Dès 4 ans Sur inscription.
Gratuit
Lecture d’histoires et activité manuelle sur le thème du renard.
Dès 4 ans Sur inscription.
Gratuit .
Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
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English :
Story reading and manual activity on the theme of foxes.
Ages 4 and up Registration required.
Free
L’événement Heure des histoires Le Renard Gamaches a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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