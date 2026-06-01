Gamaches

Heure des histoires Le Renard

Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Lecture d’histoires et activité manuelle sur le thème du renard.

Dès 4 ans Sur inscription.

Gratuit

Lecture d’histoires et activité manuelle sur le thème du renard.

Dès 4 ans Sur inscription.

Gratuit .

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

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English :

Story reading and manual activity on the theme of foxes.

Ages 4 and up Registration required.

Free

L’événement Heure des histoires Le Renard Gamaches a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS