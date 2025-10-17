Comédie musicale Belles, belles, belles Gamaches

Comédie musicale Belles, belles, belles

8 Rue du Huit Mai 1945 Gamaches Somme

Tarif : 26 – 26 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-11 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10

29€ Placement libre assis. Sur réservation

Préparez-vous à un voyage dans un tourbillon de musique, de danse et de bonne humeur avec Belles, Belles, Belles , un spectacle pétillant !

Sur scène, des voix sublimes et des chorégraphies enjouées… pour faire revivre l’esprit festif et glamour des années 60, 70 et 80.

Retrouvez les airs inoubliables des artistes qui ont fait briller vos soirées et rythmé vos plus beaux souvenirs.

Entre chansons entraînantes, danse et moments de comédie pleins de tendresse et d’humour, Belles, Belles, Belles promet une parenthèse magique, éclatante et pleine de vie.

Un rendez-vous haut en couleurs pour tous ceux qui veulent retrouver la joie et l’éclat des années dorées… et fredonner à l’unisson des airs qui n’ont pas pris une ride !

2h de spectacle avec entracte

Réservations En ligne (https://www.compagnietrabucco.com/reserver), par téléphone 03 22 60 89 03 ou dans les points de vente (Fnac, Ticketmaster, BilletReduc, TropEvent)

8 Rue du Huit Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 89 03 trabucco@wanadoo.fr

English :

29? Free seating. Reservations required

Get ready for a whirlwind of music, dance and good humor with Belles, Belles, Belles , a sparkling show!

On stage, sublime voices and playful choreography… to revive the festive and glamorous spirit of the 60s, 70s and 80s.

Rediscover the unforgettable tunes of the artists who made your evenings shine and set the pace for your fondest memories.

Belles, Belles, Belles promises a magical interlude of lively song, dance and comedy filled with tenderness and humor.

A colorful rendezvous for all those who want to rediscover the joy and sparkle of the golden years… and hum along to tunes that haven’t aged a day!

2h show with intermission

Reservations: Online (https://www.compagnietrabucco.com/reserver), by phone 03 22 60 89 03 or at sales outlets (Fnac, Ticketmaster, BilletReduc, TropEvent)

German :

29? Freie Platzwahl für Sitzplätze. Mit Reservierung

Bereiten Sie sich auf eine Reise in einen Strudel aus Musik, Tanz und guter Laune vor mit Belles, Belles, Belles , einer prickelnden Show!

Auf der Bühne stehen erhabene Stimmen und schwungvolle Choreographien… um den festlichen und glamourösen Geist der 60er, 70er und 80er Jahre wieder aufleben zu lassen.

Erleben Sie die unvergesslichen Melodien der Künstler, die Ihre Abende zum Glänzen gebracht und Ihre schönsten Erinnerungen geprägt haben.

Zwischen mitreißenden Liedern, Tanz und komödiantischen Momenten voller Zärtlichkeit und Humor verspricht Belles, Belles, Belles eine magische, glanzvolle und lebensfrohe Auszeit.

Ein farbenfrohes Treffen für alle, die die Freude und den Glanz der goldenen Jahre wiederentdecken wollen… und Melodien summen, die keinen Tag gealtert sind!

2 Stunden Show mit Pause

Reservierungen: Online (https://www.compagnietrabucco.com/reserver), telefonisch (03 22 60 89 03) oder an den Vorverkaufsstellen (Fnac, Ticketmaster, BilletReduc, TropEvent)

Italiano :

29? Posti a sedere gratuiti. Prenotazione obbligatoria

Preparatevi a un viaggio vorticoso di musica, danza e buonumore con Belles, Belles, Belles , uno spettacolo scintillante!

Sul palco, voci sublimi e coreografie giocose… per far rivivere lo spirito festoso e glamour degli anni ’60, ’70 e ’80.

Riscoprite le melodie indimenticabili degli artisti che hanno fatto brillare le vostre serate e che hanno dato il via ai vostri ricordi più belli.

Belles, Belles, Belles promette un magico intermezzo di canzoni, balli e commedie vivaci, piene di tenerezza e umorismo.

Un appuntamento colorato per tutti coloro che vogliono riscoprire la gioia e lo splendore degli anni d’oro… e canticchiare canzoni che non sono invecchiate di un giorno!

spettacolo di 2 ore con intervallo

Prenotazioni: online (https://www.compagnietrabucco.com/reserver), al telefono 03 22 60 89 03 o presso i punti vendita (Fnac, Ticketmaster, BilletReduc, TropEvent)

Espanol :

29? Aforo libre. Reserva obligatoria

Prepárese para un viaje relámpago de música, baile y buen humor con Belles, Belles, Belles , ¡un espectáculo chispeante!

Sobre el escenario, voces sublimes y coreografías lúdicas… para revivir el espíritu festivo y glamuroso de los años 60, 70 y 80.

Redescubra las inolvidables melodías de los artistas que hicieron brillar sus veladas y marcaron el ritmo de sus recuerdos más entrañables.

Belles, Belles, Belles promete un interludio mágico de animadas canciones, bailes y comedias llenas de ternura y humor.

Una cita llena de color para todos aquellos que quieran redescubrir la alegría y la chispa de los años dorados… ¡y tararear canciones que no han envejecido ni un día!

espectáculo de 2 horas con intermedio

Reservas: En línea (https://www.compagnietrabucco.com/reserver), por teléfono 03 22 60 89 03 o en los puntos de venta (Fnac, Ticketmaster, BilletReduc, TropEvent)

L’événement Comédie musicale Belles, belles, belles Gamaches a été mis à jour le 2025-10-17 par DESTINATION LE TREPORT MERS