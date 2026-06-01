3ème Fête des Sport de nature et du Handicap Gamaches
3ème Fête des Sport de nature et du Handicap Gamaches jeudi 11 juin 2026.
Gamaches
3ème Fête des Sport de nature et du Handicap
Chemin des Meuniers Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 10:00:00
fin : 2026-06-11 16:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Gratuit.
Organisé par le Comité Départemental Handisport et du Sport Adapté.
Voile, pétanque, pêche, canoë-kayak, randonnée, VTT/Quadrix, tir à l’arc, pédalos.
Pour obtenir le diplôme de fin de journée, il faut que les sportifs du jour réalisent 5 ateliers dans la journée !
Gratuit.
Organisé par le Comité Départemental Handisport et du Sport Adapté.
Voile, pétanque, pêche, canoë-kayak, randonnée, VTT/Quadrix, tir à l’arc, pédalos.
Pour obtenir le diplôme de fin de journée, il faut que les sportifs du jour réalisent 5 ateliers dans la journée ! .
Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 59 86 84 62 clement.marrel@sportadapte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free admission.
Organized by the Comité Départemental Handisport et du Sport Adapté.
Sailing, pétanque, fishing, canoeing, hiking, mountain biking/Quadrix, archery, pedal boats.
To obtain the diploma at the end of the day, the sportsmen and women of the day must complete 5 workshops during the day!
L’événement 3ème Fête des Sport de nature et du Handicap Gamaches a été mis à jour le 2026-06-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Gamaches (Somme)
- Journées Portes ouvertes Caserne de pompiers Gamaches 6 juin 2026
- Faites du Nautisme ! Gamaches 6 juin 2026
- Fête du Sport Gamaches 6 juin 2026
- Comédie musicale Belles, belles, belles Gamaches 10 juin 2026
- Animation jeux de société Gamaches 13 juin 2026