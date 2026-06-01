Gamaches

3ème Fête des Sport de nature et du Handicap

Chemin des Meuniers Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 10:00:00

fin : 2026-06-11 16:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Gratuit.

Organisé par le Comité Départemental Handisport et du Sport Adapté.

Voile, pétanque, pêche, canoë-kayak, randonnée, VTT/Quadrix, tir à l’arc, pédalos.

Pour obtenir le diplôme de fin de journée, il faut que les sportifs du jour réalisent 5 ateliers dans la journée !

Gratuit.

Organisé par le Comité Départemental Handisport et du Sport Adapté.

Voile, pétanque, pêche, canoë-kayak, randonnée, VTT/Quadrix, tir à l’arc, pédalos.

Pour obtenir le diplôme de fin de journée, il faut que les sportifs du jour réalisent 5 ateliers dans la journée ! .

Chemin des Meuniers Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 59 86 84 62 clement.marrel@sportadapte.fr

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English :

Free admission.

Organized by the Comité Départemental Handisport et du Sport Adapté.

Sailing, pétanque, fishing, canoeing, hiking, mountain biking/Quadrix, archery, pedal boats.

To obtain the diploma at the end of the day, the sportsmen and women of the day must complete 5 workshops during the day!

L’événement 3ème Fête des Sport de nature et du Handicap Gamaches a été mis à jour le 2026-06-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS