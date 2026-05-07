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Fête du Sport Gamaches

Fête du Sport Gamaches samedi 6 juin 2026.

Ville : 80220 Gamaches

Département : Somme

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Gamaches

Fête du Sport

Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

– A Victor Delabre Judo, Bowe, Arc Club.
– Au Gymnase Gymnastique, Handball, Majorettes (Les phoenix de Gamaches).
– Au Stade Football, Tennis, Culturisme.
– Au Terrain de pétanque Club de pétanque.
Ouvert à tous.
– A Victor Delabre Judo, Bowe, Arc Club.
– Au Gymnase Gymnastique, Handball, Majorettes (Les phoenix de Gamaches).
– Au Stade Football, Tennis, Culturisme.
– Au Terrain de pétanque Club de pétanque.
Ouvert à tous.   .

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60 

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English :

– Victor Delabre: Judo, Bowe, Arc Club.
– Gymnasium: Gymnastics, Handball, Majorettes (Les phoenix de Gamaches).
– Stadium: Football, Tennis, Bodybuilding.
– Petanque ground: Petanque Club.
Open to all.

L’événement Fête du Sport Gamaches a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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