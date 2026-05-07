Fête du Sport Gamaches
Fête du Sport Gamaches samedi 6 juin 2026.
Gamaches
Fête du Sport
Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
– A Victor Delabre Judo, Bowe, Arc Club.
– Au Gymnase Gymnastique, Handball, Majorettes (Les phoenix de Gamaches).
– Au Stade Football, Tennis, Culturisme.
– Au Terrain de pétanque Club de pétanque.
Ouvert à tous.
– A Victor Delabre Judo, Bowe, Arc Club.
– Au Gymnase Gymnastique, Handball, Majorettes (Les phoenix de Gamaches).
– Au Stade Football, Tennis, Culturisme.
– Au Terrain de pétanque Club de pétanque.
Ouvert à tous. .
Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 24 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
– Victor Delabre: Judo, Bowe, Arc Club.
– Gymnasium: Gymnastics, Handball, Majorettes (Les phoenix de Gamaches).
– Stadium: Football, Tennis, Bodybuilding.
– Petanque ground: Petanque Club.
Open to all.
L’événement Fête du Sport Gamaches a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Gamaches (Somme)
- Café lecture Gamaches 13 mai 2026
- Exposition photos Oiseaux en Baie de Somme Gamaches 16 mai 2026
- Atelier Instruments recyclés Gamaches 16 mai 2026
- Présentation du conte musical Pico et Marcus Gamaches 23 mai 2026
- Concert de printemps Gamaches 30 mai 2026