Gamaches

Atelier Instruments recyclés

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Fabrication d’instruments de musique à l’aide de matériaux recyclés.

Atelier proposé en lien avec le projet Si la terre… de l’Harmonie de Gamaches.

De 5 à 10 ans | Sur inscription auprès de la Médiathèque.

Fabrication d’instruments de musique à l’aide de matériaux recyclés.

Atelier proposé en lien avec le projet Si la terre… de l’Harmonie de Gamaches.

De 5 à 10 ans | Sur inscription auprès de la Médiathèque. .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Making musical instruments from recycled materials.

Workshop offered in conjunction with the Si la terre… project of the Harmonie de Gamaches.

Ages 5 to 10. Registration at the Médiathèque.

L’événement Atelier Instruments recyclés Gamaches a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS