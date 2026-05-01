Atelier Instruments recyclés Gamaches
Atelier Instruments recyclés Gamaches samedi 16 mai 2026.
Gamaches
Atelier Instruments recyclés
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Fabrication d’instruments de musique à l’aide de matériaux recyclés.
Atelier proposé en lien avec le projet Si la terre… de l’Harmonie de Gamaches.
De 5 à 10 ans | Sur inscription auprès de la Médiathèque.
Fabrication d’instruments de musique à l’aide de matériaux recyclés.
Atelier proposé en lien avec le projet Si la terre… de l’Harmonie de Gamaches.
De 5 à 10 ans | Sur inscription auprès de la Médiathèque. .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com
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English :
Making musical instruments from recycled materials.
Workshop offered in conjunction with the Si la terre… project of the Harmonie de Gamaches.
Ages 5 to 10. Registration at the Médiathèque.
L’événement Atelier Instruments recyclés Gamaches a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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