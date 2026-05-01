Gamaches

A la manière de… Mary Cassatt

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:30:00

fin : 2026-05-06 11:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Le principe venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.

Ce mois-ci, on s’inspire du tableau Petite fille dans un fauteuil bleu peint par Mary Cassatt.

Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription.

Le principe venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.

Ce mois-ci, on s’inspire du tableau Petite fille dans un fauteuil bleu peint par Mary Cassatt.

Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription. .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

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English :

The idea: come and create a work of art inspired by an artist.

This month, we’re inspired by Mary Cassatt’s Little Girl in a Blue Armchair .

Duration 1h | From 5 years old | Registration required.

L’événement A la manière de… Mary Cassatt Gamaches a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS