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A la manière de… Mary Cassatt Gamaches

A la manière de… Mary Cassatt Gamaches mercredi 6 mai 2026.

Adresse : 1 Impasse Georges Roger

Ville : 80220 Gamaches

Département : Somme

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Gamaches

A la manière de… Mary Cassatt

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06 11:30:00

Date(s) :
2026-05-06

Le principe venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.
Ce mois-ci, on s’inspire du tableau Petite fille dans un fauteuil bleu peint par Mary Cassatt.
Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription.
Le principe venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.
Ce mois-ci, on s’inspire du tableau Petite fille dans un fauteuil bleu peint par Mary Cassatt.
Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription.   .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43  mediatheque@gamaches.fr

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English :

The idea: come and create a work of art inspired by an artist.
This month, we’re inspired by Mary Cassatt’s Little Girl in a Blue Armchair .
Duration 1h | From 5 years old | Registration required.

L’événement A la manière de… Mary Cassatt Gamaches a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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