A la manière de… Mary Cassatt Gamaches
A la manière de… Mary Cassatt Gamaches mercredi 6 mai 2026.
Gamaches
A la manière de… Mary Cassatt
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06 11:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Le principe venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.
Ce mois-ci, on s’inspire du tableau Petite fille dans un fauteuil bleu peint par Mary Cassatt.
Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription.
Le principe venez réaliser une œuvre en vous inspirant de celle d’un artiste.
Ce mois-ci, on s’inspire du tableau Petite fille dans un fauteuil bleu peint par Mary Cassatt.
Durée 1h | Dès 5 ans | Sur inscription. .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The idea: come and create a work of art inspired by an artist.
This month, we’re inspired by Mary Cassatt’s Little Girl in a Blue Armchair .
Duration 1h | From 5 years old | Registration required.
L’événement A la manière de… Mary Cassatt Gamaches a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Gamaches (Somme)
- Vide-greniers & marché artisanal Gamaches 10 mai 2026
- Café lecture Gamaches 13 mai 2026
- Exposition photos Oiseaux en Baie de Somme Gamaches 16 mai 2026
- Atelier Instruments recyclés Gamaches 16 mai 2026
- Présentation du conte musical Pico et Marcus Gamaches 23 mai 2026