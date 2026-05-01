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Café lecture Gamaches

Café lecture Gamaches

Café lecture Gamaches mercredi 13 mai 2026.

Adresse : 1 Impasse Georges Roger

Ville : 80220 Gamaches

Département : Somme

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Gamaches

Café lecture

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 11:00:00
fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Un moment convivial pour discuter de vos derniers coups de coeur entre lecteurs.
Durée 1h | Adulte | Entrée libre.
Un moment convivial pour discuter de vos derniers coups de coeur entre lecteurs.
Durée 1h | Adulte | Entrée libre.   .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43  mediatheque.gamaches@gmail.com

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English :

A convivial moment to discuss your latest favorites with other readers.
Duration 1h | Adults | Free admission.

L’événement Café lecture Gamaches a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS

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