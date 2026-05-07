Gamaches

Journées Portes ouvertes Caserne de pompiers

65 Rue du 11 Novembre 1918 Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Portes ouvertes de la Caserne de pompiers de Gamaches.

– 10h30 Manoeuvre équipe secours animalier

– 11h15 Manoeuvre incendie des JSP

– 15h Manoeuvre secours routier

– Démonstration et prévention au risque feu de friteuse

– Activités pour les enfants (parcours, manipulation des lances à eau)

– Rencontre avec les Jeunes Sapeurs Pompiers

– Visite du centre.

Restauration & buvette sur place.

Portes ouvertes de la Caserne de pompiers de Gamaches.

– 10h30 Manoeuvre équipe secours animalier

– 11h15 Manoeuvre incendie des JSP

– 15h Manoeuvre secours routier

– Démonstration et prévention au risque feu de friteuse

– Activités pour les enfants (parcours, manipulation des lances à eau)

– Rencontre avec les Jeunes Sapeurs Pompiers

– Visite du centre.

Restauration & buvette sur place. .

65 Rue du 11 Novembre 1918 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 86 21

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English :

Open house at the Gamaches fire station.

– 10:30 am: Animal rescue team drill

– 11:15am: JSP fire drill

– 3pm: Road rescue drill

– Demonstration and prevention of deep-fryer fires

– Activities for children (course, water hose handling)

– Meeting with the Young Firefighters

– Tour of the center.

Catering & refreshments on site.

L’événement Journées Portes ouvertes Caserne de pompiers Gamaches a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION LE TREPORT MERS