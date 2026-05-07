Journées Portes ouvertes Caserne de pompiers Gamaches
Journées Portes ouvertes Caserne de pompiers Gamaches samedi 6 juin 2026.
Gamaches
Journées Portes ouvertes Caserne de pompiers
65 Rue du 11 Novembre 1918 Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Portes ouvertes de la Caserne de pompiers de Gamaches.
– 10h30 Manoeuvre équipe secours animalier
– 11h15 Manoeuvre incendie des JSP
– 15h Manoeuvre secours routier
– Démonstration et prévention au risque feu de friteuse
– Activités pour les enfants (parcours, manipulation des lances à eau)
– Rencontre avec les Jeunes Sapeurs Pompiers
– Visite du centre.
Restauration & buvette sur place.
Portes ouvertes de la Caserne de pompiers de Gamaches.
– 10h30 Manoeuvre équipe secours animalier
– 11h15 Manoeuvre incendie des JSP
– 15h Manoeuvre secours routier
– Démonstration et prévention au risque feu de friteuse
– Activités pour les enfants (parcours, manipulation des lances à eau)
– Rencontre avec les Jeunes Sapeurs Pompiers
– Visite du centre.
Restauration & buvette sur place. .
65 Rue du 11 Novembre 1918 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 86 21
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English :
Open house at the Gamaches fire station.
– 10:30 am: Animal rescue team drill
– 11:15am: JSP fire drill
– 3pm: Road rescue drill
– Demonstration and prevention of deep-fryer fires
– Activities for children (course, water hose handling)
– Meeting with the Young Firefighters
– Tour of the center.
Catering & refreshments on site.
L’événement Journées Portes ouvertes Caserne de pompiers Gamaches a été mis à jour le 2026-05-07 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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