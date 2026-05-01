Gamaches

Exposition photos Oiseaux en Baie de Somme

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre du projet Si la terre… avec l’Harmonie de Gamaches, la Médiathèque vous propose de découvrir les photos d’Adrien Devisme (Adrien Galiii sur Instagram) autour des oiseaux de la Baie de Somme.

Tout public | Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Gratuit

Dans le cadre du projet Si la terre… avec l’Harmonie de Gamaches, la Médiathèque vous propose de découvrir les photos d’Adrien Devisme (Adrien Galiii sur Instagram) autour des oiseaux de la Baie de Somme.

Tout public | Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Gratuit .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Si la terre… project with the Harmonie de Gamaches, the Médiathèque invites you to discover Adrien Devisme’s (Adrien Galiii on Instagram) photos of the birds of the Baie de Somme.

Free admission during Médiathèque opening hours.

Free

L’événement Exposition photos Oiseaux en Baie de Somme Gamaches a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS