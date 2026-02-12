Concert de printemps Gamaches
Concert de printemps Gamaches samedi 30 mai 2026.
Concert de printemps
Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Organisé par l’Harmonie de Gamaches et l’école de musique.
Gratuit
Organisé par l’Harmonie de Gamaches et l’école de musique.
Gratuit .
Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 01 36 13 04 juliemarcille@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Harmonie de Gamaches and the music school.
Free
L’événement Concert de printemps Gamaches a été mis à jour le 2026-02-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS