Concert de printemps

Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Organisé par l’Harmonie de Gamaches et l’école de musique.

Gratuit

Organisé par l’Harmonie de Gamaches et l’école de musique.

Gratuit .

Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 01 36 13 04 juliemarcille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Harmonie de Gamaches and the music school.

Free

L’événement Concert de printemps Gamaches a été mis à jour le 2026-02-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS