Présentation du conte musical Pico et Marcus Gamaches
Présentation du conte musical Pico et Marcus Gamaches samedi 23 mai 2026.
Gamaches
Présentation du conte musical Pico et Marcus
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre du projet Si la terre… , les membres de l’Harmonie viendront vous parler du conte musical Pico et Marcus qui aura lieu le Samedi 30 Mai à 11h à la Salle Paul Eluard.
Ils vous présenteront aussi certains des instruments de l’orchestre.
Tout public | Entrée libre.
Dans le cadre du projet Si la terre… , les membres de l’Harmonie viendront vous parler du conte musical Pico et Marcus qui aura lieu le Samedi 30 Mai à 11h à la Salle Paul Eluard.
Ils vous présenteront aussi certains des instruments de l’orchestre.
Tout public | Entrée libre. .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque.gamaches@gmail.com
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English :
As part of the Si la terre… project, members of the Harmonie will come and talk to you about the musical tale Pico and Marcus , which will take place on Saturday May 30 at 11am at the Salle Paul Eluard.
They will also present some of the band?s instruments.
Free admission.
L’événement Présentation du conte musical Pico et Marcus Gamaches a été mis à jour le 2026-05-01 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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