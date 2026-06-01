Gamaches

Animation jeux de société

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Venez en famille, entre amis ou en solo pour tester des jeux à la médiathèque.

Durée 2h | Dès 7 ans | Entrée libre

Venez en famille, entre amis ou en solo pour tester des jeux à la médiathèque.

Durée 2h | Dès 7 ans | Entrée libre .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come with family, friends or solo to try out games at the media library.

Duration 2h | From 7 years old | Free admission

L’événement Animation jeux de société Gamaches a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS