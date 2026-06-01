Animation jeux de société Gamaches
Animation jeux de société Gamaches samedi 13 juin 2026.
Gamaches
Animation jeux de société
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Venez en famille, entre amis ou en solo pour tester des jeux à la médiathèque.
Durée 2h | Dès 7 ans | Entrée libre
Venez en famille, entre amis ou en solo pour tester des jeux à la médiathèque.
Durée 2h | Dès 7 ans | Entrée libre .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
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English :
Come with family, friends or solo to try out games at the media library.
Duration 2h | From 7 years old | Free admission
L’événement Animation jeux de société Gamaches a été mis à jour le 2026-05-29 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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