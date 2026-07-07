UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gamaches

Partir en livre Atelier Emile Gamaches

jeudi 16 juillet 2026 · Gamaches

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
1 Impasse Georges Roger
Ville
80220 Gamaches
Département
Somme
Tarif
0 0 Gratuit

Gamaches

Partir en livre Atelier Emile

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 13:30:00
fin : 2026-07-16 14:30:00

Date(s) :
2026-07-16

Un atelier coloriage et photo autour d’Emile, le personnage de Vincent Cuvellier et Ronan Badel.

Durée 1h | dès 4 ans | sur inscription.
Gratuit
Un atelier coloriage et photo autour d’Emile, le personnage de Vincent Cuvellier et Ronan Badel.

Durée 1h | dès 4 ans | sur inscription.
Gratuit   .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43  mediatheque@gamaches.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A coloring and photo workshop featuring Emile, the character created by Vincent Cuvellier and Ronan Badel.

Duration: 1 hour | Ages 4 and up | Registration required.
Free

L’événement Partir en livre Atelier Emile Gamaches a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS

À voir aussi à Gamaches (Somme)