Informations pratiques

Gamaches

Partir en livre Atelier Emile

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 13:30:00

fin : 2026-07-16 14:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Un atelier coloriage et photo autour d’Emile, le personnage de Vincent Cuvellier et Ronan Badel.

Durée 1h | dès 4 ans | sur inscription.

Gratuit

Un atelier coloriage et photo autour d’Emile, le personnage de Vincent Cuvellier et Ronan Badel.

Durée 1h | dès 4 ans | sur inscription.

Gratuit .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

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English :

A coloring and photo workshop featuring Emile, the character created by Vincent Cuvellier and Ronan Badel.

Duration: 1 hour | Ages 4 and up | Registration required.

Free

L’événement Partir en livre Atelier Emile Gamaches a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS