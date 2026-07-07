Partir en livre Atelier Emile Gamaches
jeudi 16 juillet 2026 · Gamaches
Informations pratiques
Gamaches
Partir en livre Atelier Emile
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 13:30:00
fin : 2026-07-16 14:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Un atelier coloriage et photo autour d’Emile, le personnage de Vincent Cuvellier et Ronan Badel.
Durée 1h | dès 4 ans | sur inscription.
Gratuit
Un atelier coloriage et photo autour d’Emile, le personnage de Vincent Cuvellier et Ronan Badel.
Durée 1h | dès 4 ans | sur inscription.
Gratuit .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
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English :
A coloring and photo workshop featuring Emile, the character created by Vincent Cuvellier and Ronan Badel.
Duration: 1 hour | Ages 4 and up | Registration required.
Free
L’événement Partir en livre Atelier Emile Gamaches a été mis à jour le 2026-06-30 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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