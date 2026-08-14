Exposition Octobre rose à la bibliothèque Rue Frédéric Chopin Harfleur
mardi 6 octobre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Exposition Octobre rose à la bibliothèque
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-06
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-06
Dans le cadre d’Octobre Rose, une exposition se tiendra dans la section adulte du 6 au 24 octobre 2026, réalisée par la photographe Angélique Brossard. .
Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr
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English : Exposition Octobre rose à la bibliothèque
L’événement Exposition Octobre rose à la bibliothèque Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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