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Exposition Octobre rose à la bibliothèque Rue Frédéric Chopin Harfleur

mardi 6 octobre 2026 · Rue Frédéric Chopin · Harfleur

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Rue Frédéric Chopin
Adresse
Bibliothèque Elsa Triolet
Ville
76700 Harfleur
Département
Seine-Maritime
Tarif

Harfleur

Exposition Octobre rose à la bibliothèque

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-06
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-06

Dans le cadre d’Octobre Rose, une exposition se tiendra dans la section adulte du 6 au 24 octobre 2026, réalisée par la photographe Angélique Brossard.   .

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53  bibliotheque@harfleur.fr

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English : Exposition Octobre rose à la bibliothèque

L’événement Exposition Octobre rose à la bibliothèque Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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