Exposition Octobre rose à la bibliothèque Rue Frédéric Chopin Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Exposition Octobre rose à la bibliothèque

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-06

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-06

Dans le cadre d’Octobre Rose, une exposition se tiendra dans la section adulte du 6 au 24 octobre 2026, réalisée par la photographe Angélique Brossard. .

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr

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English : Exposition Octobre rose à la bibliothèque

L’événement Exposition Octobre rose à la bibliothèque Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie