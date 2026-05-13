Exposition Ode à la vie et au sacré à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré
Exposition Ode à la vie et au sacré à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré lundi 27 juillet 2026.
La Ménitré
Exposition Ode à la vie et au sacré à la Ménitré
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Exposition Ode à la vie et au sacré à la Ménitré
Exposition de peintures et dessins Ode à la vie et au sacré de Sarah Latscha
Son travail aborde les thèmes de la représentation de la figure, le plus souvent féminine, l’autoportrait et le monde végétal, explorés sous divers médiums, tels le dessin, l’aquarelle, le collage, le pastel, le crayon de couleur, la peinture, la photographie. .
Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 72 01 02 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ode to life and the sacred exhibition at La Ménitré
L’événement Exposition Ode à la vie et au sacré à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à La Ménitré (Maine-et-Loire)
- Festival Les Mystères de Loire à la Ménitré La Ménitré 31 mai 2026
- Apéro lecture à la Ménitré Médiathèque La Ménitré 5 juin 2026
- Bébés lecteurs à La Ménitré Médiathèque La Ménitré 19 juin 2026
- Apéros concerts à la Ménitré La Ménitré 19 juin 2026
- Apéro concert à la Ménitré La Ménitré 19 juin 2026