Exposition Ode à la vie et au sacré à la Ménitré Moulin de la Vierge La Ménitré

La Ménitré

Exposition Ode à la vie et au sacré à la Ménitré

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Exposition Ode à la vie et au sacré à la Ménitré

Exposition de peintures et dessins Ode à la vie et au sacré de Sarah Latscha

Son travail aborde les thèmes de la représentation de la figure, le plus souvent féminine, l’autoportrait et le monde végétal, explorés sous divers médiums, tels le dessin, l’aquarelle, le collage, le pastel, le crayon de couleur, la peinture, la photographie. .

Moulin de la Vierge 3 rue du Moulin La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 72 01 02 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ode to life and the sacred exhibition at La Ménitré

L’événement Exposition Ode à la vie et au sacré à la Ménitré La Ménitré a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de l’Anjou Vert