Exposition : Offrandes – Tibet 1985-1995 – Photographie de Gao Bo, Le Pavillon des jouets, Vernon

Exposition : Offrandes – Tibet 1985-1995 – Photographie de Gao Bo 19 et 20 septembre Le Pavillon des jouets Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Né en 1964 en Chine et installé à Vernon depuis 2023, GAO Bo déploie une oeuvre habitée par la mémoire, l’histoire et la transmission. Son travail est une quête incessante d’expérimentations et de nouvelles recherches formelles, alliant photographie, techniques mixtes, installations et performances.

Aujourd’hui, il vit et travaille entre Pékin, Paris et Vernon. Il est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts du Sichuan et de l’Académie des Beaux-Arts de l’Université Tsinghua (Pékin). L’oeuvre qu’il façonne depuis plus de trente ans est nourrie de ses voyages au Tibet, des théories de l’artiste Marcel DUCHAMP et de la pensée du sage chinois LAO Tseu. En 2011, il a initié le « laostisme », un concept philosophique et esthétique qui imprègne ses oeuvres d’art total. Les oeuvres de GAO Bo sont exposées et collectionnées par des musées, institutions et collections privées à travers le monde.

L’oeuvre de GAO Bo est le résultat d’un processus itératif qui s’inscrit dans la longue durée, fait de nombreux allers-retours sur ses créations qu’il modifie, maltraite, voire détruit. Ce va et vient incessant entre création et destruction, action et méditation, positif et négatif, est à l’image de l’impermanence du monde et des nombreuses vies de l’artiste.

« OFFRANDES, Tibet 1985-1995 Photographie de GAO Bo » est la parfaite illustration de ce processus. Les extraordinaires oeuvres sont tirées d’un ensemble de plusieurs milliers de photographies noir et blanc prises en 35mm par l’artiste de 1985 à 1995 au cours de voyages successifs au Tibet. Ces rouleaux de pellicules sont restés en l’état pendant près de quinze durant lesquels GAO Bo vivait d’autres aventures : la France et sa culture, son amitié avec Christian CAUJOLLE depuis 1990, à l’agence VU ; le Tibet encore avec la publication d’un livre rare ; mariage ; Pékin, la tentation de l’architecture…

A l’été 2009, insatisfait, l’artiste se remet à l’ouvrage et réalise à partir de ces films 148 tirages uniques, assemblage de presque 400 photos : pèlerins se prosternant dans les rues en marche vers les lieux saints, ombre et lumière sur les moulins à prière des monastères, visages fascinants de lamas ou de paysans, regards, paysages aux pieds des hauts sommets de l’Himalaya qu’on devine plus qu’on ne voit…

Il prend ensuite à nouveau la route du Tibet avec ces 148 planches dans ses bagages pour rejoindre ses amis dont le vieux Lama qui l’avait accueilli des années plus tôt. Avec eux, avec son propre sang, il invente un langage inconnu, la « voix de l’âme », qu’il trace à la manière d’un calligraphe sur chaque tirage, scellant ainsi de manière indélébile son attachement aux hauts plateaux tibétains, à leur culture, à leur mystique.

Vernissage de l’exposition le samedi après-midi.

https://www.gaoboarts.com/fr/

Le Pavillon des jouets 134 route de Giverny, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie https://www.pavillon-des-arts.com/ [{« link »: « https://www.gaoboarts.com/fr/ »}] Le Pavillon des Jouets, porté par l’association française Le Pavillon International des Arts, fondée en 2021 par l’artiste photographe plasticien Gao Bo, est un lieu créé pour les artistes. C’est un lieu de rencontre entre la création et le territoire, en jumelage avec son homologue, l’Espace BoArt Beijing, créé à Pékin en 2008, qui accueille des artistes en résidence.

L’association a pour ambition de devenir un acteur incontournable de l’art contemporain et de la coopération culturelle internationale en Normandie et, en même temps, d’endosser le rôle d’ambassadeur des institutions régionales et nationales pour monter des projets au-delà des frontières.

Un lieu chargé d’histoire : le Pavillon des Jouets, construit en 1920 par les frères Deglos, a une histoire fascinante. Autrefois usine de torréfaction de café, il s’agit de l’une des rares structures à avoir résisté aux bombardements de Vernon en juin 1944. Il est aujourd’hui un témoignage précieux du petit patrimoine industriel du début du XXᵉ siècle, avec sa verrière, sa cheminée d’époque et son architecture de style Eiffel, utilisant un fer forgé spécifique appelé « fer puddlé ».

Le Pavillon des Jouets est aussi un exemple de ce qu’on peut faire pour sauvegarder cette beauté industrielle, en montrant comment transformer une friche industrielle en lieu de vie, de travail et d’accueil plutôt que de la démolir.

La revue Monuments et Sites de l’Eure a sélectionné le Pavillon des Jouets pour son numéro 192 de septembre 2024.

Né en 1964 en Chine et installé à Vernon depuis 2023, GAO Bo déploie une oeuvre habitée par la mémoire, l’histoire et la transmission. Son travail est une quête incessante d’expérimentations et de et…

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