Exposition On fait dans la DENTELLE ! ENA Espace Numérique et d’Accueil Freycenet-la-Tour

Informations pratiques

Freycenet-la-Tour

Exposition On fait dans la DENTELLE !

ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Exposition On fait dans la DENTELLE ! folklore et réalité: vous pourrez découvrir l’histoire de la dentelle aux fuseaux. Panneaux, objet, initiation et démonstration.

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ENA Espace Numérique et d’Accueil 8 place du Couderc Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 83 55 ena@freycenetlatour.fr

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English :

We Do LACE! Exhibition: Folklore and Reality—come discover the history of bobbin lace. Displays, artifacts, introductory sessions, and demonstrations.

L’événement Exposition On fait dans la DENTELLE ! Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal