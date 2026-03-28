Exposition Opinel monte sur les planches Musée Opinel Saint-Jean-de-Maurienne
Exposition Opinel monte sur les planches Musée Opinel Saint-Jean-de-Maurienne mardi 22 septembre 2026.
Saint-Jean-de-Maurienne
Exposition Opinel monte sur les planches
Musée Opinel 25 rue Jean Jaurès Saint-Jean-de-Maurienne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Depuis plus d’un siècle, Opinel traverse générations, régions… et imaginaires. On le retrouve dans la littérature, le cinéma et les récits populaires. Dans cette exposition, Opinel monte sur les planches et raconte son histoire par la voix du théâtre !
.
Musée Opinel 25 rue Jean Jaurès Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 64 04 78 musee@opinel.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exhibition Opinel takes to the stage
For over a century, Opinel has crossed generations, regions… and imaginations. It’s found in literature, film and popular stories. In this exhibition, Opinel takes to the stage and tells its story through the voice of theater!
L’événement Exposition Opinel monte sur les planches Saint-Jean-de-Maurienne a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne
À voir aussi à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie)
- Boucle des lacets de Montvernier en VAE Saint-Jean-de-Maurienne Savoie 1 mai 2026
- Little Italy Festival Saint-Jean-de-Maurienne 11 septembre 2026
- LITTE ITALY FESTIVAL – PASS 1 JOUR – LITTE ITALY FESTIVAL – ESPACE CONCERT-TERRAIN COCHE Saint-Jean-De-Maurienne 11 septembre 2026
- LITTE ITALY FESTIVAL – PASS 2 JOURS – PASS 2 JOURS – ESPACE CONCERT-TERRAIN COCHE Saint-Jean-De-Maurienne 11 septembre 2026
- Little Italy Festival Concert Italo Disco + Top 50 Xperience Terrain Coche Rue Louis Sibué Saint-Jean-de-Maurienne 11 septembre 2026