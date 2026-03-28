Exposition Opinel monte sur les planches Musée Opinel Saint-Jean-de-Maurienne

Saint-Jean-de-Maurienne

Exposition Opinel monte sur les planches

Musée Opinel 25 rue Jean Jaurès Saint-Jean-de-Maurienne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-22 09:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Depuis plus d’un siècle, Opinel traverse générations, régions… et imaginaires. On le retrouve dans la littérature, le cinéma et les récits populaires. Dans cette exposition, Opinel monte sur les planches et raconte son histoire par la voix du théâtre !

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Musée Opinel 25 rue Jean Jaurès Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 64 04 78 musee@opinel.com

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English : Exhibition Opinel takes to the stage

For over a century, Opinel has crossed generations, regions… and imaginations. It’s found in literature, film and popular stories. In this exhibition, Opinel takes to the stage and tells its story through the voice of theater!

L’événement Exposition Opinel monte sur les planches Saint-Jean-de-Maurienne a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne