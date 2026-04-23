Exposition Paperean Zumeta Galerie Arte Bideak Ciboure

Ciboure

Exposition Paperean Zumeta

Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 16:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-23

La galerie Arte Bideak a choisi de vous présenter une partie plus secrète de l’oeuvre de Zumeta ses paperean , petits formats sur papier peints chaque année à Buenos Aires loin de l’hiver d’ Usurbil. .

Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 27 16 44

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English : Exposition Paperean Zumeta

L’événement Exposition Paperean Zumeta Ciboure a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Pays Basque