Exposition Paperean Zumeta Galerie Arte Bideak Ciboure
Exposition Paperean Zumeta Galerie Arte Bideak Ciboure jeudi 23 avril 2026.
Ciboure
Exposition Paperean Zumeta
Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 16:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-23
La galerie Arte Bideak a choisi de vous présenter une partie plus secrète de l’oeuvre de Zumeta ses paperean , petits formats sur papier peints chaque année à Buenos Aires loin de l’hiver d’ Usurbil. .
Galerie Arte Bideak 2 Rue Pocalette Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 27 16 44
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English : Exposition Paperean Zumeta
L’événement Exposition Paperean Zumeta Ciboure a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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