Exposition « Parlons travail avec Raspail et Poulaille », Maison Raspail, Cachan

Informations pratiques

Exposition « Parlons travail avec Raspail et Poulaille » 19 et 20 septembre Maison Raspail Val-de-Marne

Entrée libre et gratuite, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Autour des figures de François-Vincent Raspail (1794-1878) et d’Henry Poulaille (1896-1980), le Collectif Maison Raspail s’empare du thème du « travail », après avoir traité en 2024 de « l’engagement populaire » et en 2025 de la « médecine et santé ». Raspail, qui a habité dans la maison Raspail entre 1862 et 1878 et Poulaille, dont le fonds d’archives et de documentation y est accueilli depuis 2006, partagent tous deux un rapport intime et réflexif sur le travail. L’expérience de vie de ces autodidactes les a amenés à écrire sur les multiples dimensions du travail avec un regard empathique et engagé sur celles et ceux dont le labeur était pénible, précaire, dangereux. Eux-mêmes travailleurs infatigables, ne prenant jamais de vacances et actifs jusqu’à leur dernier souffle, ils relatent et questionnent dans leurs romans ou essais l’importance du travail à l’heure de l’industrialisation, de la naissance du salariat et des mutations des subordinations professionnelles, en soulignant notamment les difficultés des multiples activités occupées par les ouvriers. En élargissant le regard à d’autres écrivains prolétariens ou à d’autres hygiénistes, et en accordant une place à l’histoire locale et au travail des bénévoles, le Collectif aborde une question éminemment contemporaine.

Objets et documents originaux côtoient des reproductions pour évoquer le travail depuis 1850, à travers les figures de Raspail et Poulaille et à travers la littérature prolétarienne.

• Visite libre les week-ends des 19-20 et 26-27 septembre.

• Visites guidées : samedi 19 septembre, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h 30 ; dimanche 20 septembre 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h ; samedi 26 septembre 14 h, 15 h, 16 h et 18 h ; dimanche 27 septembre 14 h.

Parcours urbain guidé, sur les traces du travail à Arcueil et Cachan. De l’usine Raspail à la Maison Raspail. Samedi 26 septembre, 10 h 30 à 12 h 30 [Départ : Anis Gras, 55, avenue Laplace, Arcueil, 10 h 30].

Maison Raspail 13 rue Gallieni 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France Situé dans le parc Raspail près de l’Hôtel de Ville, le « château Raspail », ou plus véritablement la Maison Raspail est un bâtiment historique sous-utilisé. Propriété de la Ville, la maison tire son nom de François-Vincent Raspail, qui y a habité de 1863 à 1878. L’ensemble (maison et jardin-parc) a été légué par son fils, Benjamin, au département de la Seine en 1899. Une partie est classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. RER B : station Arcueil-Cachan (descendre le boulevard Carnot). Bus lignes162, 184 et 187 : arrêt Mairie de Cachan (L’Orangerie à 20 mètres)

Visite guidée de l’exposition « Parlons travail avec Raspail et Poulaille »

Maximilien Luce, « Hommes aux travail » vers 1930 © fonds Poulaille, Cachan, dossier « Maximilien Luce », cote 339.