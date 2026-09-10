UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cachan

Exposition « Parlons travail avec Raspail et Poulaille », Maison Raspail, Cachan

samedi 19 septembre 2026 · Maison Raspail · Cachan

Exposition « Parlons travail avec Raspail et Poulaille », Maison Raspail, Cachan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Raspail
Adresse
13 rue Gallieni 94230 Cachan
Ville
94230 Cachan
Département
Val-de-Marne
Tarif
Entrée libre et gratuite, sans réservation

Exposition « Parlons travail avec Raspail et Poulaille » 19 et 20 septembre Maison Raspail Val-de-Marne

Entrée libre et gratuite, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Autour des figures de François-Vincent Raspail (1794-1878) et d’Henry Poulaille (1896-1980), le Collectif Maison Raspail s’empare du thème du « travail », après avoir traité en 2024 de « l’engagement populaire » et en 2025 de la « médecine et santé ». Raspail, qui a habité dans la maison Raspail entre 1862 et 1878 et Poulaille, dont le fonds d’archives et de documentation y est accueilli depuis 2006, partagent tous deux un rapport intime et réflexif sur le travail. L’expérience de vie de ces autodidactes les a amenés à écrire sur les multiples dimensions du travail avec un regard empathique et engagé sur celles et ceux dont le labeur était pénible, précaire, dangereux. Eux-mêmes travailleurs infatigables, ne prenant jamais de vacances et actifs jusqu’à leur dernier souffle, ils relatent et questionnent dans leurs romans ou essais l’importance du travail à l’heure de l’industrialisation, de la naissance du salariat et des mutations des subordinations professionnelles, en soulignant notamment les difficultés des multiples activités occupées par les ouvriers. En élargissant le regard à d’autres écrivains prolétariens ou à d’autres hygiénistes, et en accordant une place à l’histoire locale et au travail des bénévoles, le Collectif aborde une question éminemment contemporaine.
Objets et documents originaux côtoient des reproductions pour évoquer le travail depuis 1850, à travers les figures de Raspail et Poulaille et à travers la littérature prolétarienne.
• Visite libre les week-ends des 19-20 et 26-27 septembre.
• Visites guidées : samedi 19 septembre, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h 30 ; dimanche 20 septembre 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h ; samedi 26 septembre 14 h, 15 h, 16 h et 18 h ; dimanche 27 septembre 14 h.
Parcours urbain guidé, sur les traces du travail à Arcueil et Cachan. De l’usine Raspail à la Maison Raspail. Samedi 26 septembre, 10 h 30 à 12 h 30 [Départ : Anis Gras, 55, avenue Laplace, Arcueil, 10 h 30].

Maison Raspail 13 rue Gallieni 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France Situé dans le parc Raspail près de l’Hôtel de Ville, le « château Raspail », ou plus véritablement la Maison Raspail est un bâtiment historique sous-utilisé. Propriété de la Ville, la maison tire son nom de François-Vincent Raspail, qui y a habité de 1863 à 1878. L’ensemble (maison et jardin-parc) a été légué par son fils, Benjamin, au département de la Seine en 1899. Une partie est classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. RER B : station Arcueil-Cachan (descendre le boulevard Carnot). Bus lignes162, 184 et 187 : arrêt Mairie de Cachan (L’Orangerie à 20 mètres)
Visite guidée de l’exposition « Parlons travail avec Raspail et Poulaille »

Maximilien Luce, « Hommes aux travail » vers 1930 © fonds Poulaille, Cachan, dossier « Maximilien Luce », cote 339.

À voir aussi à Cachan (Val-de-Marne)