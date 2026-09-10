Exposition « Parlons travail avec Raspail et Poulaille », Maison Raspail, Cachan
samedi 19 septembre 2026 · Maison Raspail · Cachan
Informations pratiques
Exposition « Parlons travail avec Raspail et Poulaille » 19 et 20 septembre Maison Raspail Val-de-Marne
Entrée libre et gratuite, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Autour des figures de François-Vincent Raspail (1794-1878) et d’Henry Poulaille (1896-1980), le Collectif Maison Raspail s’empare du thème du « travail », après avoir traité en 2024 de « l’engagement populaire » et en 2025 de la « médecine et santé ». Raspail, qui a habité dans la maison Raspail entre 1862 et 1878 et Poulaille, dont le fonds d’archives et de documentation y est accueilli depuis 2006, partagent tous deux un rapport intime et réflexif sur le travail. L’expérience de vie de ces autodidactes les a amenés à écrire sur les multiples dimensions du travail avec un regard empathique et engagé sur celles et ceux dont le labeur était pénible, précaire, dangereux. Eux-mêmes travailleurs infatigables, ne prenant jamais de vacances et actifs jusqu’à leur dernier souffle, ils relatent et questionnent dans leurs romans ou essais l’importance du travail à l’heure de l’industrialisation, de la naissance du salariat et des mutations des subordinations professionnelles, en soulignant notamment les difficultés des multiples activités occupées par les ouvriers. En élargissant le regard à d’autres écrivains prolétariens ou à d’autres hygiénistes, et en accordant une place à l’histoire locale et au travail des bénévoles, le Collectif aborde une question éminemment contemporaine.
Objets et documents originaux côtoient des reproductions pour évoquer le travail depuis 1850, à travers les figures de Raspail et Poulaille et à travers la littérature prolétarienne.
• Visite libre les week-ends des 19-20 et 26-27 septembre.
• Visites guidées : samedi 19 septembre, 10 h, 11 h, 14 h, 15 h 30 ; dimanche 20 septembre 14 h, 15 h, 16 h, 17 h et 18 h ; samedi 26 septembre 14 h, 15 h, 16 h et 18 h ; dimanche 27 septembre 14 h.
Parcours urbain guidé, sur les traces du travail à Arcueil et Cachan. De l’usine Raspail à la Maison Raspail. Samedi 26 septembre, 10 h 30 à 12 h 30 [Départ : Anis Gras, 55, avenue Laplace, Arcueil, 10 h 30].
Maison Raspail 13 rue Gallieni 94230 Cachan Cachan 94230 Val-de-Marne Île-de-France Situé dans le parc Raspail près de l’Hôtel de Ville, le « château Raspail », ou plus véritablement la Maison Raspail est un bâtiment historique sous-utilisé. Propriété de la Ville, la maison tire son nom de François-Vincent Raspail, qui y a habité de 1863 à 1878. L’ensemble (maison et jardin-parc) a été légué par son fils, Benjamin, au département de la Seine en 1899. Une partie est classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. RER B : station Arcueil-Cachan (descendre le boulevard Carnot). Bus lignes162, 184 et 187 : arrêt Mairie de Cachan (L’Orangerie à 20 mètres)
Visite guidée de l’exposition « Parlons travail avec Raspail et Poulaille »
Maximilien Luce, « Hommes aux travail » vers 1930 © fonds Poulaille, Cachan, dossier « Maximilien Luce », cote 339.
À voir aussi à Cachan (Val-de-Marne)
- Lectures « Le travail dans la littérature prolétarienne du fonds Poulaille », Maison Raspail, Cachan 19 septembre 2026
- Réunion publique : Quel avenir pour la Maison Raspail ? Les étapes pour créer un lieu culturel et convivial ancré dans l’histoire et son patrimoine, Maison Raspail, Cachan 19 septembre 2026
- Vernissage des événements « Parlons travail avec Raspail et Poulaille », Maison Raspail, Cachan 19 septembre 2026
- Chorale « Chœur d’aventure », Hôtel de Ville de Cachan, Cachan 19 septembre 2026
- Conférence « Benjamin Raspail et les Invalides du travail » par Christophe Balland, Collectif Maison Raspail, Maison Raspail, Cachan 20 septembre 2026