Exposition « Passavant le meilleur : la Champagne au temps des comtes », Cité du vitrail – Hôtel Dieu le Comte, Troyes

Exposition « Passavant le meilleur : la Champagne au temps des comtes » Samedi 23 mai, 20h00 Cité du vitrail – Hôtel Dieu le Comte Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Grâce aux prêts exceptionnels de plus de cinquante institutions nationales et internationales, l’exposition rassemble manuscrits enluminés, vitraux, sculptures monumentales, mobilier archéologique, sceaux, monnaies…

Pour la première fois depuis le XVIIIe siècle, une vingtaine de panneaux de vitrail de la cathédrale romane de Troyes (1170-1180) seront réunis. Ces pièces rares sont aujourd’hui dispersées entre les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et le Québec.

Cité du vitrail – Hôtel Dieu le Comte 31 quai des Comtes-de-Champagne, 10000 Troyes, Aube, Grand Est, France Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 52 87 https://cite-vitrail.fr https://www.instagram.com/citeduvitrail/;https://www.facebook.com/citeduvitrail/ Fascinant, moderne, émouvant… Découvrez le vitrail comme vous ne l’avez jamais vu Installée au cœur de Troyes, la Cité du Vitrail propose un voyage en plein cœur des vitraux, du Moyen Âge à nos jours, en donnant les clés pour comprendre et apprécier cet art dans toutes ses dimensions. Son exposition permanente offre plus de 60 œuvres originales à hauteur de regard (régulièrement renouvelées). Elle est aussi lieu d’expositions temporaires, pôle d’étude et de recherche, et espace pédagogique.

L’Hôtel-Dieu-le-Comte, un remarquable ensemble du XVIIIe siècle Visiter la Cité du Vitrail, c’est aussi découvrir son écrin historique : l’Hôtel-Dieu-le-Comte, entièrement restauré. L’Apothicairerie, parmi les plus belles de France, conserve une exceptionnelle collection de pots en faïence et de boîtes pharmaceutiques en bois peint des XVIIIe et XIXe siècles.

L’Aube en Champagne, terre européenne du vitrail Sillonnez les routes de l’Aube avec plus de 10 000 m² de vitraux répartis dans plus de 350 édifices à découvrir avec la Route du Vitrail.

La Cité est ouverte du mardi au dimanche de 10h à 18h (17h entre novembre et mars).

300 œuvres nous plongent au cœur de la Champagne médiévale, du Xe au XIVe s., lorsque cette principauté, l’une des plus puissantes d’Europe, était également un grand foyer de la création artistique.

©Aube