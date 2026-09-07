Exposition Patrice Alexandre en dialogue avec François Pompon, Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris

Informations pratiques

Exposition Patrice Alexandre en dialogue avec François Pompon 19 et 20 septembre Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez le dialogue entre les œuvres du sculpteur Patrice Alexandre et celles de François Pompon. Les œuvres de cette figure majeure de la sculpture animalière sont conservées dans les collections du Muséum. Patrice Alexandre entretient un lien privilégié avec le Jardin des plantes depuis 1989, où il a installé son œuvre Hommage à Saint-John Perse sur les pentes du Grand Labyrinthe. Il revient en 2026 avec une série de sculptures en terre cuite inspirées du bestiaire de François Pompon.

Hippopotame, hibou grand-duc, lapins, ours ou encore éléphant : les animaux de Patrice Alexandre répondent aux silhouettes épurées et emblématiques de Pompon, offrant une rencontre sensible entre deux regards de sculpteurs, de l’Art déco à la création contemporaine.

Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France 01.40.79.36.24 http://bibliotheques.mnhn.fr Il s’agit de la Bibliothèque centrale du Muséum national d’Histoire naturelle Accès par les métros 7 et 5, bus 24, 57, 61, 63, 67 et 89

Exposition

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