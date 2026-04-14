Exposition « Pauline Deltour, une apparente simplicité », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Exposition « Pauline Deltour, une apparente simplicité » 22 avril – 21 septembre Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Tarif unique : 4,5€ – Étudiant de moins de 26 ans : 2€ – Pass Musées Bordeaux : Solo 25 € / Duo 37,5 € – Gratuit 1er dimanche du mois, sauf en juillet et en août – Autres conditions sur le site Internet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-21T11:00:00+02:00 – 2026-09-21T18:00:00+02:00

Étoile filante du design, Pauline Deltour (1983-2021) a dessiné et édité, en seulement 10 ans, pas moins de 180 objets. Elle fonde son studio en 2010 et se distingue rapidement avec la création de corbeilles aériennes en fils métalliques éditées par Alessi. Elle enchaîne ensuite les collaborations, dans des domaines très divers, du tabouret ultra-mobile pour COR au vélo connecté dernier cri pour La Poste. Riches de centaines de dessins, de photos et de maquettes, les archives conservées par le studio Pauline Deltour permettent de comprendre son approche des projets et sa méthode de travail, héritée des quatre années passées à Munich aux côtés du designer Konstantin Grcic. Pauline Deltour porte un intérêt marqué pour les matériaux, les processus et les outils de fabrication transformant des contraintes techniques en atouts. L’exposition mettra en avant la diversité des projets du studio et la richesse de son parcours.

Vernissage → Mercredi 22 avril à 18h30

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/ »}]

Exposition exposition design

Pauline Deltour, table basse Bloc, 2020 – Edition Established & Sons © Bastien-Lattanzio