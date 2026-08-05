Exposition Pax Aedificantes Les artisans de la paix Place St Vincent Metz
mercredi 5 août 2026 · Place St Vincent · Metz
Informations pratiques
Metz
Exposition Pax Aedificantes Les artisans de la paix
Place St Vincent Basilique Saint-Vincent Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23
Une rencontre avec des pleurants du XVe siècle …Pax Aedificantes, c’est une installation artistique qui associe dessin, sculpture, musique et littérature pour rendre hommage aux grands bâtisseurs. L’œuvre s’inspire des célèbres Pleurants des ducs de Bourgogne (XVe siècle), qu’elle revisite, en dévoilant des visages architecturaux et surréalistes gravés dans le cristal et présentés sous forme de stèles lumineuses. Magique !Tout public
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Place St Vincent Basilique Saint-Vincent Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
An encounter with 15th-century mourners… *Pax Aedificantes* is an art installation that combines drawing, sculpture, music, and literature to pay tribute to the great builders. The work draws inspiration from the famous Weeping Figures of the Dukes of Burgundy (15th century), which it reimagines by revealing architectural and surrealist faces engravedinto crystal and presented in the form of luminous steles. Magical!
L’événement Exposition Pax Aedificantes Les artisans de la paix Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ
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