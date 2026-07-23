Exposition Paysage et bien commun Mairie d’Eymoutiers Eymoutiers
mardi 18 août 2026 · Mairie d'Eymoutiers · Eymoutiers
Informations pratiques
Eymoutiers
Exposition Paysage et bien commun
Mairie d’Eymoutiers 8 Rue de la Collégiale Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Deux œuvres d’art réalisées lors d’une résidence associant un anthropologue, Guillaume Lebaudy et une designer textile lainière, Florence Wuillai, au Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière.
Découvrez le banc en feutre ‘Limousiner’ et l’objet-livre ‘Faut-il prendre des gants avec le paysage ?’ pour toucher, observer, écouter et méditer sur les valeurs portées par le paysage, transmises par les artistes-scientifiques et les habitants qu’ils ont rencontrés.
Exposition gratuite et ouverte à tous aux horaires du mardi au samedi 10h 12h et 14h 18h .
Mairie d’Eymoutiers 8 Rue de la Collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 83 90 53
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English : Exposition Paysage et bien commun
L’événement Exposition Paysage et bien commun Eymoutiers a été mis à jour le 2026-07-23 par PNR Millevaches en Limousin
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