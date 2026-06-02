Exposition peinture à l’huile Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Exposition peinture à l’huile

Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 15:00:00

fin : 2026-08-29 18:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Yolaine Trichet-Loiseau, artiste souhaite partager ses œuvres à travers une exposition de peinture à l’huile.

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Centre bien-être Luzéa 31 Avenue de l’Impératrice Eugénie Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 58 thermes@luz.org

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English :

Artist Yolaine Trichet-Loiseau wishes to share her work through an exhibition of oil paintings.

L’événement Exposition peinture à l’huile Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65