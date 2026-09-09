Exposition peinture et photographie, Cloître de l’Abbaye, Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Exposition peinture et photographie 19 et 20 septembre Cloître de l’Abbaye Deux-Sèvres

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Galerie Nomade 79 est heureuse de participer aux Journées européennes du patrimoine à Saint-Maixent-l’École.

À cette occasion, elle présentera les œuvres de trois artistes peintres, une sculptrice et un photographe invitant les visiteurs à découvrir un dialogue entre peinture, sculpture et photographie dans un cadre patrimonial exceptionnel.

Cloître de l’Abbaye 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

La Galerie Nomade 79 est heureuse de participer aux Journées européennes du patrimoine à Saint-Maixent-l’École.

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