Exposition peinture et photographie, Cloître de l’Abbaye, Saint-Maixent-l’École
samedi 19 septembre 2026 · Cloître de l'Abbaye · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Exposition peinture et photographie 19 et 20 septembre Cloître de l’Abbaye Deux-Sèvres
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Galerie Nomade 79 est heureuse de participer aux Journées européennes du patrimoine à Saint-Maixent-l’École.
À cette occasion, elle présentera les œuvres de trois artistes peintres, une sculptrice et un photographe invitant les visiteurs à découvrir un dialogue entre peinture, sculpture et photographie dans un cadre patrimonial exceptionnel.
Cloître de l’Abbaye 79400 Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
La Galerie Nomade 79 est heureuse de participer aux Journées européennes du patrimoine à Saint-Maixent-l’École.
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