Exposition Peinture Julie Dauchez Diabate salle Posterlou La Motte-Chalancon

Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Exposition Peinture Julie Dauchez Diabate

salle Posterlou 390 grand rue La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11

Exposition à La Motte-Chalancon salles du Posterlou

Venez rencontrer l’artiste au vernissage samedi 11 juillet 18h !

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salle Posterlou 390 grand rue La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes reseau.artistes.oule@gmail.com

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English :

Exhibition %E0 La Motte-Chalancon Posterlou Galleries

Come meet the artist at the opening on Saturday, July 11, at 6 p.m.!

L’événement Exposition Peinture Julie Dauchez Diabate La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois