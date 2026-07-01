Exposition Peinture Julie Dauchez Diabate salle Posterlou La Motte-Chalancon
samedi 11 juillet 2026 · salle Posterlou · La Motte-Chalancon
Informations pratiques
La Motte-Chalancon
Exposition Peinture Julie Dauchez Diabate
salle Posterlou 390 grand rue La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-11
Exposition à La Motte-Chalancon salles du Posterlou
Venez rencontrer l’artiste au vernissage samedi 11 juillet 18h !
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salle Posterlou 390 grand rue La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes reseau.artistes.oule@gmail.com
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English :
Exhibition %E0 La Motte-Chalancon Posterlou Galleries
Come meet the artist at the opening on Saturday, July 11, at 6 p.m.!
L’événement Exposition Peinture Julie Dauchez Diabate La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Pays Diois