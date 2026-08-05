[Exposition peinture] Michel Lecoque Tour d’Ivoire Dieppe
mercredi 5 août 2026 · Tour d'Ivoire · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Exposition peinture] Michel Lecoque
Tour d’Ivoire 68 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-09-04 18:30:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-12
En partenariat avec l’atelier Michel Lecoque, le fonds ancien et local vous présente une exposition des œuvres de l’artiste.
Cette exposition vise à mettre en valeur un don de pastels reçu par le fonds ancien et local. Michel Lecoque est un excellent peintre, il a notamment reçu le Prix de la Casa Velasquez en 1972 et il a été boursier de l’Académie des Beaux-Arts de Florence en 1975. .
Tour d’Ivoire 68 Rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 96 46 99
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English : [Exposition peinture] Michel Lecoque
L’événement [Exposition peinture] Michel Lecoque Dieppe a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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