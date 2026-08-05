[Exposition peinture] Michel Lecoque Tour d’Ivoire Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Exposition peinture] Michel Lecoque

Tour d’Ivoire 68 Rue de la Barre Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-09-04 18:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-29 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-12

En partenariat avec l’atelier Michel Lecoque, le fonds ancien et local vous présente une exposition des œuvres de l’artiste.

Cette exposition vise à mettre en valeur un don de pastels reçu par le fonds ancien et local. Michel Lecoque est un excellent peintre, il a notamment reçu le Prix de la Casa Velasquez en 1972 et il a été boursier de l’Académie des Beaux-Arts de Florence en 1975. .

Tour d’Ivoire 68 Rue de la Barre Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 96 46 99

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English : [Exposition peinture] Michel Lecoque

L’événement [Exposition peinture] Michel Lecoque Dieppe a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie